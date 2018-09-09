إمينيم يتصدر عالم الموسيقى في بريطانيا

أخبر الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

حقق مغني الراب الأمريكي إمينيم سابقة في تاريخ القوائم الموسيقية البريطانية عندما تصدر قوائم الألبومات في بريطانيا للمرة التاسعة على التوالي بألبومه "كامي كازي".

وقالت شركة أوفيشيال تشارتس المنتجة للألبوم إن إمينيم فاجأ معجبيه الأسبوع الماضي عندما أصدر الألبوم في موعد غير متوقع وحصد بذلك مبيعات بلغت 55 ألف ألبوم.

وأضافت الشركة المنتجة أوفيشيال تشارتس في بيان "إمينيم حاليا يتصدر المركز الأول لمرات متعاقبة أكثر من أي شخص دخل قائمة الألبومات في بريطانيا على الإطلاق".

ونقلت الشركة المنتجة عن مغني الراب المشهور قوله "هل يعني ذلك أن بإمكاني أن أطلق على نفسي لقب سير إمينيم؟". وبدا أن الألبوم يتجه لتصدر القوائم في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا.

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