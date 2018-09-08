"باميلا أندرسون" تنفصل نهائيا عن مدافع المنتخب الفرنسي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في الوقت الذي شوهدت فيه نجمة التلفزيون "باميلا أندرسون" وهي تساند حبيبها "عادل رامي" لاعب المنتخب الفرنسي في الملاعب، حاولت أن تنهي علاقتها به مؤخرا حرصا على مصلحة أسرته..

إذ كشفت صحيفة "الميرور" البريطانية أن النجمة الأمريكية باميلا أندرسون "تخلت" عن حبيبها، مدافع المنتخب الفرنسي، "عادل رامي"، وأنهت علاقتها به، وقال المصدر إن "رامي عرض الزواج من نجمة الإثارة السابقة أندرسون، إلا أنها رفضت الأمر، مما أدى إلى إنهاء العلاقة التي كانت بينهما منذ أكثر من سنة..

وبعد التتويج بلقب كأس العالم 2018، تقدم رامي، (31 عاما)، للزواج من أندرسون، التي تكبره بسنوات، وذكرت "الميرور" أن أندرسون غادرت المنزل التي كانت تقطن فيه مع رامي، بمنطقة الريفييرا الفرنسية.

وأفاد مصدر مطلع بأن أندرسون لم تكن مرتاحة بإبقاء رامي بعيدا عن طفليه، مضيفا: "هذا الأمر كان يحطم قلبها.. الأمر الذي جعلها تنفصل عنه"، وتابع: "كانت تشعر بأنها السبب في ذلك. لذلك قررت الخروج من حياته"..

اقرأ ايضا:

لن تصدق عينيك.. تسديدة لاعب كرة أسترالي "تصيب" البرق









