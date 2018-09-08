الموت يغيب نجم "راب" أمريكي شهير عن 26 عاما

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

توفي مغني الراب الأمريكي، ماك ميلر، بشكل مفاجئ، الجمعة 07 سبتمبر/أيلول، عن 26 عاما في لوس أنجلوس، وفقا لما نشره موقع "تي. إم. زد" الإلكتروني لأخبار المشاهير. وكان ألبوم ميلر (بلو سايد بارك) قد تصدر قائمة أكثر الألبومات مبيعا في 2011، كما أنه كان صديقا للمغنية أريانا غراندي لفترة.

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وأضاف الموقع أن ميلر توفي على ما يبدو بسبب تعاطي جرعة زائدة من المخدرات، إذ ناقش من قبل تعاطيه المخدرات خلال مقابلات إعلامية وفي بعض أغانيه. وقال المتحدث باسم إدارة شرطة لوس أنجلوس، راي براون، إنه تم العثور على شخص ميت هناك، بعد أن توجه رجال إطفاء وشرطة إلى عنوان ميلر.

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