وفاة مذيعة بريطانية بعد أيام من وداعها لجمهورها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قبل 3 أيام كتبت المذيعة البريطانية الشهيرة راشيل بلاند، التي تعمل في هيئة الإذاعة البريطانية براديو "بي بي سي 5" أن أيامها أصبحت معدودة، وودعت جمهورها بكلمات صادمة عبر حسابها على "تويتر"، وأمس أكدت عائلتها خبر وفاتها قائلة: "إنها رحلت بسلام في المنزل في الساعات الأولى من صباح أمس عن 40 عاماً".

ونعى زوج المذيعة البريطانية زوجته، قائلاً: "نشعر بالحزن الشديد، ولا شيء سيملأ الحفرة التي تركتها راشيل في عائلتنا الصغيرة". وأضاف: "شكراً لكم من قلوبنا، لن تعرفوا أبداً كم تعني تلك الرسائل لها ولنا".

وكتبت بلاند تغريدة لها في حسابها عبر "تويتر"، قبل يومين من وفاتها، تقول فيها: "أخشى يا أصدقائي أنّ الوقت قد حان، لقد أُخبرت بأنني سأعيش لأيام معدودة فقط… أشكركم جميعاً على مساندتكم وتعاطفكم معي خلال هذه الفترة".

وتابعت: "وداعاً يا أصدقائي، قد لا أستطيع أن أصل إلى جميع رسائلكم، لكنني سأبذل ما بوسعي لقراءتها مرة ثانية وداعاً".

وأصيبت بلاند بسرطان الثدي عام 2016، وتم استئصال الجزء المصاب، ثم خضعت لعلاج كيميائي العام الماضي، وأُجريت لها جراحة بالغدد اللمفاوية، إلّا أنّ الفحوص أظهرت أنّ السرطان ظل منتشراً بجسدها.

ووفقاً لصحيفة "إندبندنت" البريطانية فإن بلاند سارعت إلى إكمال مذكراتها الشخصية، من أجل ابنها الوحيد، فريدي، البالغ من العمر عامين.

وقالت إنها تخوض سباقاً حقيقيّاً مع الزمن حاليّاً لإنهاء كتابها لابنها، ووجهت إليه رسالة هي: "إذا كنت بحاجة إلي فسوف تجدني أكتب بينما أشرب غالوناً من الماء!".

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