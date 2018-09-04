فيلم يمني يصف الواقع خلال السنوات الماضية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أسيل تفّال)

أقبل يمنيون على دار سينما مؤقتة، لمشاهدة فيلم بعنوان "10 أيام قبل الزفة"، تم عرضه في عطلة عيد الأضحى الشهر الماضي وما زال يعرض حتى الآن.



في خضم الحرب، أقبل يمنيون على دار سينما مؤقتة، هي في الأصل قاعة حفلات زفاف في مدينة عدن جنوبي البلاد، لمشاهدة جزء من حياتهم يعرضه فيلم سينمائي محلي، هو الأول من نوعه منذ بدء الحرب.

كثيرون احتشدوا لمشاهدة فيلم "10 أيام قبل الزفة"، الذي يعكس واقعهم المر أثناء المعارك، ويتناول قصة شاب وفتاة من مدينتهم تعطلت خطط زواجهما بسبب الحرب الأهلية التي دخلت حاليا عامها الرابع.

وبدأ عرض الفيلم في عطلة عيد الأضحى الشهر الماضي وما زال يعرض منذ ذلك الحين.

القصة الدرامية للعلاقة الرومانسية بين الشصخيتين الرئيسيتين رشا ومأمون، مست قضايا معاصرة مثيرة للقلق، لاسيما بالنسبة لجيل الشباب في اليمن، مثل التعامل مع انخفاض الدخول وارتفاع الأسعار، بما في ذلك المهور، وإمكانية إعادة بناء بلد حولته الحرب إلى أشلاء.

جمهور الفيلم شعر أن القصة حقيقية لاسيما وأنهم كانوا يشاهدون الفيلم في قاعة تستخدم عادة في إقامة حفلات عرس حقيقية وأحداث أخرى.

وقال مخرج الفيلم عمر جمال إن العثور على رعاة للفيلم لم يكن بالأمر الهين.

وأضاف جمال "كثير من الصعوبات واجهتنا، أساسها إيجاد رعاة لهذه الفكرة، الخوف اللي كان جاثم على قلوبنا منذ انتهاء حرب ٢٠١٥ بسبب الانفلات الأمني والبروباجندا (الدعاية) السيئة حول الانفلات الأمني في مدينة عدن اللي تخلي الواحد انه يخاف انه يقدم على أي شيء فني خصوصا هناك دائماً أخبار عن جماعات مسلحة تعتبر الفن حرام أو شيء لا يجب الاستمرار فيه في هذه المدينة. لكن كان لابد ان إحنا تقاوم هذه الأفكار وننزل ونحاول، اجتمعنا بالطاقم الفني وقلنا نشتغل قالوا الكل انه نشتغل الممثلين قالوا إحنا معك قلبا وقالبا ونزلنا وبدأوا نشتغل وفوجئنا انه الناس بالشارع احتضنتنا".



وقالت يمنية شاهدت الفيلم تدعى نور سريب "كمشاهدة أسعدني الفيلم لأنه عشنا مراحل هذا الفيلم. الفيلم يتحدث عن كل واحد، كل مشاهد يشوف الفيلم يحس انه جزء من هذا الفيلم، كلنا تبهدلنا بالحرب كلنا تأثرنا بهذه الحرب. كلنا نتمنى وعندنا طموحات ونتمنى أن هذه البلاد تتحسن وتتصلح أحسن. كلنا نطمح بأن نكون سعداء في هذه البلاد".

العنف في عدن تراجع بعد أن استعادها الجيش الوطني بدعم من التحالف من قوات الحوثي، في عام 2015، إلا أن المعارك اندلعت في عدن مرة أخرى أوائل هذا العام حين حارب الحوثيون مجددا القوات الحكومية.

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