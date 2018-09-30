140 ألف دولار قيمة هوية مغني الروك " فيكتور تسوي" بمزاد علني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بيعت هوية أسطورة الروك السوفيتي، فيكتور تسوي، في بطرسبورغ مقابل 9 ملايين روبل، ما يعادل نحو 140 ألف دولار. وقال المكتب الصحفي لدار المزادات الروسية "ليتفوند"، إن السعر الأولي للهوية كان 2.5 مليون روبل، مضيفا أن المزاد باع أيضا مفكرة النجم بـ3 ملايين روبل (نحو 45 ألف دولار) ومخطوطة أغنيته "أطمح للتغيير"، بمبلغ 3.6 مليون روبل (نحو 50 ألف دولار).

وقال المكتب إن الهوية والمفكرة والمخطوطة النادرة التابعة للموسيقي الراحل عثر عليها في شقة لأصدقائه، في شارع روبنشتاين ببطرسبورغ بعد موته. فيما وصف أحد مؤسسي فرقة "كينو" (السينما)، أليكسي ريبين، بيع متع تسوي الشخصية بأنه "تصرف غير أخلاقي".

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مع ذلك فإن بعض الصحف الروسية أفادت بأن تلك الأغراض مسروقة. يذكر أن أسطورة الروك السوفيتي ومؤسس فرقة "كينو" الموسيقية، فيكتور تسوي، لقي مصرعه في حادث سيارة، في أغسطس عام 1990، وناهز عمره حينها 38 عاما.

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