فيلم من سنغافورة يفوز بالنجمة الذهبية لمهرجان الجونة المصري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يعتبر مهرجان الجونة السينمائي هو الحدث الفني الأبرز حاليا، والذي لا يمكن لأي فنان تجاهله سواء بالحضور أو الحديث عنه، ويحظى هذا المهرجان الكثير من الاهتمام الإعلامي..

في ختام هذا المهرجان، فاز فيلم (أرض متخيلة) من سنغافورة بالجائزة الكبرى لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية التي اختتمت مساء الجمعة 28 سبتمبر/ أيلول في المنتجع السياحي المطل على البحر الأحمر بشرق مصر. الفيلم بطولة بيتر يو وليو شياويي ولونا كووك وجاك تان ومن إخراج "ايوا سيوا هوا". وسبق للفيلم حصد جائزة (الفهد الذهبي) من مهرجان لوكارنو السينمائي في سويسرا، وفي باقي جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان، فاز بنجمة الجونة الفضية الفيلم البريطاني (راي.. وليز) للمخرج "ريتشارد بيلينجهام" بينما ذهبت نجمة الجونة البرونزية لفيلم (الوريثتان) للمخرج مارسيلو مارتينيسي من باراجواي.

وفاز الفيلم المصري (يوم الدين) للمخرج أبو بكر شوقي بجائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم روائي عربي طويل، ومنحت لجنة التحكيم جائزة أفضل ممثلة للبولندية جوانا كوليج عن دورها في فيلم (حرب باردة) بينما منحت التونسي محمد ظريف جائزة أفضل ممثل عن دوره بفيلم (ولدي)..

شارك في حفل الختام عدد كبير من النجوم من بينهم الأمريكي "أوين ويلسون" والمصرية ليلى علوي والتونسية هند صبري والأردني إياد نصار واللبنانية كارمن "بصيبص"..

وفي مسابقة الأفلام القصيرة والتي ضمت 23 فيلما، فاز بنجمة الجونة الذهبية الفيلم الكولومبي (أغنيتنا للحرب) للمخرجة خوانيتا أونزاجا وحصل الفيلم الفلبيني (حُكم) للمخرج ريموند ريبا جوتيريز على نجمة الجونة الفضية بينما فاز الفيلم التونسي (بطيخ الشيخ) للمخرجة كوثر بن هنية بنجمة الجونة البرونزية، ذهبت جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير للفيلم المصري (ما تعلاش عن الحاجب) من تأليف "هيثم دبور" وإخراج تامر عشري..

في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، فاز بجائزة نجمة الجونة الذهبية فيلم (ألوان مائية) للمخرج الروسي فيكتور كوساكوفسكي بينما حصل فيلم (عن الآباء والأبناء) للمخرج السوري طلال ديركي على جائزتي النجمة الفضية وأفضل فيلم وثائقي عربي طويل. وفاز فيلم (المرجوحة) للمخرج اللبناني سيريل عريس بجائزة النجمة البرونزية..

مصدر الصورة (المهرجان)

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