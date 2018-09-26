مارسيل خليفة يحصل على وسام من فرنسا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

منح السفير الفرنسي في لبنان، برونو فوشيه، المؤلف الموسيقي وعازف العود والمغني اللبناني، مارسيل خليفة، وسام الجمهورية الفرنسية للفنون والآداب برتبة فارس.

وكُرم مارسيل في قصر الصنوبر (المقر الرسمي للسفير الفرنسي) بالعاصمة اللبنانية بيروت، وجاء التكريم احتفاءاً بمسيرته المهنية، وذلك بحضور ممثل وزير الثقافة اللبنانية.

وأشار السفير الفرنسي قائلا: "لقد سحر مارسيل العالم العربي كمؤلف وكمغن وعازف عود بصوته وموهبته لقد كان صوت كل القضايا : كحب الوطن لبنان، ، وصوت حوار الثقافات، فضلا عن القضية الفلسطينية، وتوق الشعوب العربية إلى الديمقراطية، وفرنسا أيضا تدافع عن هذه القيم".

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