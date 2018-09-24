فضل شاكر يطلق أولى أغنياته بعد 6 سنوات من الاعتزال

اخبار الآن | دبي- الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلق المطرب اللبناني فضل شاكر أغنية جديدة ، هي الأولى رسميا بعد عودته للحياة الفنية مرة أخرى من اعتزال دام ست سنوات.

وحملت الأغنية الجديدة اسم "بديت أطيب" (بدأت أتعافى)، ويربطها البعض بعودته مرة أخرى للغناء .

الأغنية التي غناها فضل باللهجة الخليجية، من تأليف الشاعرة السعودية رحاب، ولحنها مشعل العروج، وهي من إنتاج شركة King 7.



وكان شاكر قد مهد للأغنية بتغريدة غامضة عبر حسابه الرسمي كتب فيها "بديت أطيب" يوم 19 أيلول/سبتمبر، دون أن يزيد.

الأغنية لم تلق وحدها قبولا من الجماهير، فعودة فضل شاكر إلى الحياة الفنية كان لها النصيب الأكبر من التغريدات عبر تويتر.



وكان حكم بالسجن قد صدر في حق شاكر بسبب اشتباكات مسلحة عرفت إعلاميا باسم "أحداث عبرا"، وقعت بين أنصار الأسير والقوات اللبنانية عام 2013، مسفرة عن قتل 18 جندياً لبنانياً.

يذكر أن الهيئة الاتهامية في لبنان، قد أصدرت قرارا في تموز/يوليو الماضي، يقضي بإيقاف محاكمة فضل شاكر في فضية تأليف عصابات مسلحة، بعد أن أصدرت المحكمة العسكرية حكما غيابيا في حق بالسجن 15 عاما مع الأعمال الشاقة.



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