للمرة الأولى.. دار الأوبرا المصرية تستضيف فرقة "أورينينا"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت دار الأوبرا المصرية عن استضافة فرقة "أورينينا" السورية للرقص المسرحي للمرة الأولى، وذلك في إطار الاحتفال باليوبيل الـ 30 للأوبرا.

وستقدم الفرقة عروضاً لطريق الحرير، إلى جانب رحلة العقد الفريد، وذلك في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وتأسست الفرقة السورية "المسرحية الغنائية الراقصة" عام 1993 على يد المخرج ناصر إبراهيم والتي تهدف لبناء جيل مثقف من الفنانين يستطيع أداء كل ألوان الفنون واللوحات الاستعراضية المختلفة، وأصبح للفرقة أسلوباً خاصاً في العروض تتميز به، وشكلت حالة ثقافية جديدة تعكس المخزون الثقافي لديها.

وأشارت دار الأوبرا، في بيان لها "أن البرنامج الفني سيستمر طوال الموسم الذي بدأ في سبتمبر 2018 وينتهي في يونيو 2019 وتستضيف خلاله دار الأوبرا بالتعاون مع السفارات والمراكز الثقافية الكثير من أهم وأشهر الفرق والعازفين والمطربين والزوار من 20 دولة".

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