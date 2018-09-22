الكاميرات ترصد الأمير هاري "متلبسا" خلال حفل للطهي (فيديو)

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة -

يبدو أن الأمير "هاري" دوق "ساسيكس" مستمتع للغاية برفقة زوجته "ميغان" خلال زياراتها وأعمالها الخيرية..

خلال آخر زياراتهما، رصدت الكاميرات الأمير "هاري" وهو يتسلل بعد حصوله على بعض قطع "السمبوسة"، خلال مشاركته في الاحتفال بإطلاق كتاب الطهي الخيري الذي تدعمه، "ميغان ماركل"، لمساعدة ضحايا حريق "برج غرينفيل".

وحاول دوق "ساسيكس"، البالغ من العمر 34 عاما، إخفاء المعجنات اللذيذة خلف ظهره عندما خرج من الخيمة الكبيرة المقامة خارج قصر "كنسينغتون" للاحتفال، لينضم إلى زوجته، وأدرك الأمير أنه قد تم "القبض عليه بالجرم المشهود"، فقام بالابتسام للكاميرا، وبدا الأمير وكأنه يحب "السمبوسة" لدرجة أنه أراد أخذ بعض القطع معه إلى "نوتنغهام كوتاج"، على بعد نحو 6 كلم من مكان انعقاد الحدث اليوم..



وتميز "السمبوسة" النباتية أول مشروع خيري لميغان ماركل بعد أن أصبحت فردا من العائلة المالكة البريطانية، والمتمثل في دعم كتاب بعنوان "Together: Our Community Cookbook"، والذي صدر، الجمعة 21 سبتمبر، لدعم النساء اللواتي تأثرن بحريق برج غرينفيل وعائلاتهن وجيرانهن..

وبدا الأمير هاري فخورا للغاية بزوجته خلال استماعه هو ووالدتها إلى خطابها مع النساء الأعضاء في جمعية "Hubb Community Kitchen"، في حفل إطلاق كتاب الطهي الخيري..

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