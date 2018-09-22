إلتون جون يوقع مع يونيفيرسال عقدا مدى الحياة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وقع المغني الشهير إلتون جون عقدا طويل الأمد مع شركة (يونيفيرسال ميديا جروب)، التي ستحصل بموجبه على حقوق أعماله السابقة وأي أعمال جديدة،

فضلا عن إدارة العلامة التجارية وشؤون الترويج والسماح باستخدام حقوق الملكية الفكرية.

وقالت الشركة في بيان "يشكل الاتفاق متعدد الجوانب بداية عهد جديد من التعاون الموسع بين إلتون جون ويونيفيرسال ويزيد بشكل ملحوظ من نطاق الشراكة العالمية بينهما".

كما يتضمن الاتفاق أن تعمل شركة (برافادو) لإدارة العلامة التجارية التابعة ليونيفيرسال مع شركة روكيت من أجل أعمال الترويج وترخيص استخدام حقوق الملكية الفكرية خلال الجولة الختامية العالمية لإلتون جون.

وبدأ المغني البالغ من العمر 71 عاما جولته العالمية بالولايات المتحدة هذا الشهر. وقال جون إنه يريد التوقف عن السفر بعد ذلك للتركيز على حياته العائلية. وجون مثلي وله طفلان ويعيش مع شريكه ديفيد فيرنش.

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