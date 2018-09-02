فريق موسيقى الروك الشهير U2 يعتذر للجمهور الألماني

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

اضطر فريق موسيقى الروك الأيرلندي الشهير "يو2" إلى إلغاء حفل في العاصمة الألمانية برلين بسببِ فقدان مغني الفرقة الرئيس بونو صوتَهُ بعد أدائه عددا من الأغنيات.

وأظهر تسجيلٌ مصور نشرَه أحد المعجبين على تويتر، بونو وهو يُبلغ محبي الفريق بصوت مبحوح وإنه يأسف بسبب عدم إمكانيته الإستمرار حتى يُشفى صوتـُه.

وبدأ الفريق الشق الأوروبي من جولته العالمية يوم الجمعة في العاصمة الألمانية. وأضاف بونو "إذا أراد الجمهور الذهاب إلى منازلهم فلا بأس... سنقيم حفلا آخر لكم في وقت لاحق... فلنأخذ استراحة.. استراحة لمدة 10 دقائق".

ورد الجمهور الذي بدا عليه الإحباط واضحا بتصفيق فاتر فيما ترك الفريق المسرح. وبدأ الفريق جولته العالمية من أمريكا الشمالية هذا الصيف بعد أن أصدر ألبومه الرابع عشر بعنوان (سونجس أوف اكسبيرنس).

ولم يوضح الفريق ما إذا كان الحفل المقرر في الرابع من سبتمبر أيلول في مدينة كولونيا الألمانية سيقام في موعده. وقال الفريق على موقعه الرسمي على الإنترنت "كان بونو في حالة رائعة وبصوت رائع قبل الحفل وكنا نتطلع جميعا لليلة الثانية في برلين لكن بعد بضع أغنيات عانى من فقدان كامل لصوته... لا نعرف ما حدث ونستشير الأطباء".

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