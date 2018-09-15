سيلفستر ستالون يعلن بدء تصوير الجزء الخامس من "رامبو"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن النجم العالمي، سيلفستر ستالون، عن بدء تصوير الجزء الجديد من السلسلة الأسطورية، «رامبو»، في حين نشر صورة ترويجية للفيلم عبر تطبيق «إنستغرام».

وصرّح ستالون 72 عاماً ، قائلا: «العالم يتغير من حول رامبو، ولكنه لم يتغير».

ويشكّل الفيلم المقبل الجزء الخامس من السلسلة السينمائية التي بدأت عام 1982، بينما خرج الجزء الرابع إلى الجمهور في عام 2008.

وتدور أحداث هذا الجزء حول مقاتل عائد من فيتنام "جون رامبو"، يستقر في تايلاند بالقرب من حدود ميانمار. ومع اشتعال حرب أهلية في ميانمار المجاورة، يتدخل «رامبو» في مهمة إنسانية معقدة.

ولد ستالون عام 1946 في نيويورك، ويصنّف من أشهر ممثلي ومنتجي هوليوود عبر 40 عاماً، كما حاز عشرات الجوائز الدولية، كانت آخرها جائزة «غولدن غلوب» لأفضل ممثل سينمائي، في عام 2016.

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