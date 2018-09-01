الشرطة تقتل الممثلة الأمريكية فانيسا ماركيز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل أفراد الشرطة في كاليفورنيا، الممثلة الامريكية فانيسا ماركيز، بالرصاص حيث أطلقت الشرطة النار على شقتها وذلك في جنوب باسادينا خارج لوس أنجلوس، وفق ما أفادت وكالة "أسوشتيد برس". واستجابت شرطة جنوب باسادينا لمكالمة هاتفية من مالك عقار الممثلة ، "يطلب فيه الدعم الطبي".

وصرح الضابط، جو مندوزا، من شرطة المدينة، أنه عند وصولهم إلى مكان الحادث كانت تعاني ماركيز من نوبة صرع حادة. وتمكن مسعفون من مساعدة ماركيز حيث تحسنت وبدأت تتحدث مع 3 ضباط إلى جانب طبيب نفسي قضى معها ما يقارب ساعة ونيف في محاولة لإقناعها بتلقي العلاج، وذلك بحسب ما ذكر مندوزا.

وأكد مندوزا ان المسدس التي وجهته ماركيز اتجاه الشرطة كان زائفا، مما دفع اثنين من أفراد الشرطة إلى إطلاق النار عليها. وقال الضابط مندوزا "بدا وكأنه مسدس حقيقي"، مضيفا "أنه من غير الواضح أين كان السلاح مخبئا خلال تفاعلها المطول مع الشرطة".

ويذكر أن الممثلة الامريكية فانيسا ماركيز البالغة من العمر (49 عاما) حصدت شهرة واسعة بعد ظهورها في مسلسل "إي آر" الشهير إلى جانب مشاركتها في فيلم "ستاند آند ديلفر".



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