في ذكرى ميلاده.. ثروة مايكل جاكسون تزداد 900 مليون دولار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

يصادف اليوم ذكرى ميلاد ملك البوب الراحل مايكل جاكسون الذي فارق عالمنا منذ 13 عامًا بسبب تناوله جرعة منومات ومهدئات زائدة.

ومنذ وفاته عام 2005 لم تتوقف ارباحه المادية بسبب ما تركه من اعمال اسطورية في عالم الغناء تحولت لارث فني.

وازدادت عدد مشاهدات اغنيات مايكل جاكسون بموقع يوتيوب هذا العام بمعدل مليار إستماع ، وهو ما قد يزيد من ارباحه المادية التي تورث لابنائه الشرعيين، بالاضافة لاعادة طرح اغاني مايكل جاكسون القديمة بنسخ صوتية نادرة له من قبل عدد من الشركات الموسيقية منها سوني، حيث حققت اعمال نجم البوب الامريكي بعد وفاته 990 مليون دولار أمريكي.

وأثار ​ستيف إيرهاردت​، المزين السابق لنجم البوب الراحل ​مايكل جاكسون​، جدلاً كبيراً بتعليق نشره عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، أشار من خلاله إلى أن جاكسون ما زال على قيد الحياة.

وبحسب صحيفة "​دايلي ستار​" البريطانية، فقد كتب إيرهاردت: "إعلان للمؤمنين ولمحبي مايكل جاكسون. خلال شهرين أو في نهاية العام على الأكثر، سوف تتلقون أخباراً جيدة جداً. إنه أمر يكاد لا يصدق ولا تعرفه حتى العائلة. لكنني أعرف".

وأضاف: "في استديو تسجيل، في مكان ما من هذا العالم، مكان غير معروف، سيأتي قريباً".

كذلك نشرت ​قناة BeLIEved​ على "يوتيوب" فيديو خاصاً بالمزيّن وأرفقته بالتعليق: "على قيد الحياة وسيعود قريباً".

يشار إلى أن ​باريس جاكسون​، إبنة نجم البوب، كانت أثارت الجدل نفسه منذ عامين، حيث نشرت فيديو وهي تقود السيارة وتغني، فيما ظهر في الخلف رجل غامض الملامح يعتمر قبعة فيدورا السوداء الخاصة بجاكسون، وحينها تساءل المعجبون عما إذا كان ملك البوب لا يزال على قيد الحياة.

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