ما علاقة نجوم مواقع التواصل الاجتماعي بسمنة الاطفال؟

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (ألفة الجامي)

أظهرت دراسة حديثة أن نجوم مواقع التواصل الاجتماعي يؤثرون على اسلوب حياة الاطفال خاصة في مجال تناول مزيد من الوجبات الخفيفة غير الصحية.

على الرغم من ان التكنولوجيا باتت واحدة من اهم المجالات التي ينبغي أن تكون موجودة في كل منزل الا انها تحولت في الآونة الأخيرة سيفاً ذو حدين لا سيما نتيجة قضاء الطفل ساعات طويلة على الانترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي من دون ان يكون الأهل مدركين للمخاطر التي تترتب عليها هذه الأمور.

دراسة حديثة تدق ناقوس الخطر وتكشف علاقة نجوم مواقع التواصل الاجتماعي بسمنة الاطفال.

وتوصلت الدراسة الحديثة الى ان نجوم مواقع التواصل الاجتماعي يشجعون الأطفال، على تناول الكثير من الوجبات الخفيفة غير الصحية.

وأظهرت الدراسة أن الأطفال، الذين رأوا مدونين مشهورين للفيديو يستهلكون وجبات خفيفة تحتوي على سكريات أو دهون، استمروا في تناول سعرات حرارية أكثر بنسبة 26 في المئة، مقارنة بأولئك الذين لم يشاهدوا ذلك.

وفحصت الدراسة، التي عرضت خلال المؤتمر الأوربي للسمنة، استجابة الأطفال لصور من مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت هذه النتائج، في ظل مطالبات بتشديد القواعد المنظمة للإعلان عن الوجبات السريعة.

إحدى الباحثين من جامعة ليفربول ذكرت ان الأطفال يعتبرون مدوني الفيديو شخصيات يومية، تماما مثل أقرانهم.

وأضافت ان هؤلاء اكتسبوا درجة من الثقة عند الأطفال، ومن ثم يجب عليهم أن يتحلوا بالمسؤولية.

تاتي هذه النتائج بينما، دعا الباحثون إلى مزيد من الحماية للأطفال على الإنترنت، حيث من غير الواضح إذا ما كانوا يفهمون الاختلاف بين الإعلانات والمحتوى الحقيقي.

مدير الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وصحة الطفل، دعا الحكومة إلى دراسة سن المزيد من القواعد التنظيمية لحماية الأطفال، في إطار استراتيجيتها المقبلة لمكافحة البدانة عند الأطفال.

ومعنا عبر الهاتف من دبي الدكتور جاسم المرزوقي استشاري علاج نفسي

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