رحيل مصممة الأزياء "كيت سبيد".. وفاة أم إنتحار؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

وجدت كيت سبيد (55عاماً) فاقدة لوعيها وغير قادرة على الاستجابة عندما استدعيت الشرطة إلى منزلها في مانهاتن.

وقالت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه تم العثور عليها وقد كانت قد فارقت الحياة و ذكر أيضاً في بعض وسائل الاعلام المحلية

بأن وفاة سبيد بدت لهم وكأنها عملية انتحار، و صرحت الشرطة الأمريكية بإن التحقيق مازال مستمراً في الوفاة وسيحدد الفحص الطبي السبب، و قذ ذكر بأن سبيد كانت تمتلك علامة "كيت سبيد" التجارية الخاصة بها، لكنها قد باعت أسهمها في الشركة منذ وقت طويل جداً.

مصدر الصورة: (موقع / اي بي ايه)

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