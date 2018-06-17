غوغل يحتفل بعيد ميلاد "محمد ايسياخم" الـ90

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احتفل غوغل اليوم 17 يونيو/حزيران عبر صفحته الرئيسية بعيد الميلاد الـ90 للفنان التشكيلي الجزائري محمد ايسياخم، فمن هو وما هي قصته؟



محمد ايسياخم هو فنان تشكيلى ومصمم جرافيك ورسام شهير من الجزائر، ولد في 17 يونيو 1928، في مدينة تسمى مدينة القبائل، في منطقة أزفون بالجزائر، وكان من رواد الحركة التجريدية في العصر الحديث، وعضواً فى الإتحاد الوطني الجزائري للفنون التشكيلية، ومصمماً للعملة الورقيه الحزائرية والكثير من الطوابع البريدية.



درس الفنان في المدرسة الوطنية للفنون الجميلة، وكان شغوفاً بفن الرسم، فتعمق فيه وفى دراساته، وكان يبدع فى رسوماته ولوحاته. واستطاع الفنان الجزائري أن يتناول عدة مواضيع، مثل الريشة والعملة الورقية، وكان دائماً يقول أن اللوحة هي الوسيلة والغاية للوصول للهدف المرغوب.



ويقول الناقد الفني الجزائري أحمد عبدالكريم عن لوحلات الفنان مثل "ماسح الأحذية" و"الأرملة" و"الصبية" أنها تحيلنا مباشرة إلى تجربته المريرة مع القهر والدمار مثل حرمانه من هناءة الطفولة، ودفء العائلة، لذلك ركز الفنان في لوحاته على مواضيع مثل الأمومة، والطفولة، والمرأة بألمها وجمالها.



وتوفي الفنان في 1 ديسمبر 1985 عن عمر ينهاز الـ57 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان، ويعتبر من أشهر رواد البحث في الفن التشكيلي بالجزائر واحتفل به جوجل اليوم تمجيدًا لذكراه.





مصدر الصورة: عرب فور نيوز وجريدة الدستور

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