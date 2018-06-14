نوتة موسيقية لموزارت وخطاب لفان جوخ في مزاد باريسي

أخبار الآن | باريس- فرنسا (رويترز)

سيكون بوسع هواة الاقتناء فرصة شراء نوتة مقطوعة موسيقية لموزارت وخطاب من فنسنت فان جوخ بين مئات القطع التي ستعرض في مزادات هذا الشهر لمقتنيات مؤلفين موسيقيين وفنانين وكتاب.

وستعرض المقتنيات للبيع في باريس، ضمن سلسلة من المزادات التي تهدف إلى بيع مجموعة من الأعمال الفنية والموسيقية والأدبية تبلغ 130 ألف قطعة تملكها مجموعة أريستوفيل الفرنسية التي تأسست عام 1990 وقامت بجمع أموال من مستثمرين مقابل حصة في المقتنيات.

وأعلنت المجموعة إفلاسها في 2015 وخضع مؤسسها جيرار ليرتييه لتحقيق في اتهامات بالاحتيال وهو ما ينفيه. وكان أول مزاد جرى في ديسمبر كانون الأول وستبدأ الجولة الثانية من المزادات هذا الأسبوع وتشير التقديرات إلى أن مقطوعة موتسارت ستجلب ما بين 120 ألفا و150 ألف يورو (141500 و177000 دولار) بينما من المتوقع أن يباع خطاب يضم رسومات من فان جوخ لصديقه أنتون فان رابارد بسعر يتراوح بين 250 ألفا و300 ألف يورو.

وقال كلود أجوت من دار أجوت للمزادات “السوق تنتظر عمليات البيع هذه لأن أريستوفيل اشترت كل شيء منذ عدة سنوات”.

وتابع “الآن كل هذه الأعمال متاحة مرة أخرى لذا الناس سعداء أولا لأن بإمكانهم رؤيتها في عدد من المعارض ثم المزايدة عليها وربما

اقتناؤها”.

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