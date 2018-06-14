إدعاء لوس انجلوس ينظر في قضية اعتداء جنسي ضد سيلفستر ستالون

أخبار الآن | لوس انجليس - الولايات المتحدة الأمريكية (رويترز)



قال الادعاء في لوس انجليس إن فريقه المعني بالجرائمِ الجنسية ينظرُ قضيةً ضد النجم سيلفستر ستالون بطلِ سلسلة أفلام (روكي).

ولم يُـقدم جريج ريسلينج المتحدثُ باسم مكتب الادعاء في لوس انجليس تفاصيل، لكنه قال يوم الأربعاء إن القضيةَ قدمتها شرطةُ مدينة سانتا مونيكا الساحلية في ولاية كاليفورنيا.

ولم يرد ممثلون عن ستالون (71 عاما) على مكالمة هاتفية للتعليق.

وكان مارتن سينجر محامي ستالون قد قال في ديسمبر كانون الأول الماضي إن امرأة ”قدمت بلاغا إلى الشرطة تزعم اغتصابها قبل 27 عاما“.

وقالت شرطة سانتا مونيكا في ديسمبر كانون الأول إنها

وانطلق ستالون (71 عاما) إلى عالم الشهرة بفيلم (روكى) فى عام 1976 والذى حصل عنه على جائزة أوسكار، وأصبح أحد أشهر نجوم أفلام الحركة فى هوليوود من خلال سلسلة أفلام (رامبو) و(روكى).

ولولاية كاليفورنيا قانون معقد فيما يتعلق بالقيود على الملاحقة القضائية عن الاعتداءات الجنسية، ويجب أن تكون المقاضاة عن الجرائم خلال عشر سنوات من وقت ارتكابها.

وتعصف بهوليوود منذ ثمانية أشهر اتهامات بالاعتداء الجنسى ضد عشرات الممثلين والمخرجين والمنتجين، ما اضطر شخصيات بارزة لترك أعمال يشاركون أو كانوا سيشاركون فيها.

وفى الشهر الماضى تم توجيه الاتهام للمنتج هارفى واينستين فى نيويورك بالاغتصاب والاعتداء الجنسى. وفى أبريل أدين الممثل الكوميدي بيل كوسبى بتخدير امرأة والاعتداء عليها جنسيا عام 2004

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