ترامب يغرد ساخراً من دي نيرو" استيقظ أيها المضروب"

أخبار الأن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه الشخصي في تويتر، راداً بسخرية على الممثل الأمريكي روبرت دي نيرو، الذي وصفه بأبشع الصفات خلال حفل توزيع جوائز "توني" المسرحية في نيويورك مستخدماً كلمات خادشة للحياء، وسط تصفيق الجمهور الذي ضم العديد من الممثلين والمخرجين والمنتجين، وكرر العبارة مرتين على الهواء مباشرة، للتأكيد على رفضه لترامب وسياسته التي ينتهجها.

لم يستطع ترامب أن يضبط انفعاله كالعادة، فكتب في تغريدته ناعتاً دي نيرو بأنه قليل الذكاء وأنه تلقى الكثير من اللكمات على رأسه التي وجهت له من ملاكمين حقيقيين في أفلامه وقال أنه شاهده في الليلة الماضية وأنه يظن بأنه كان مضروباً وقال بحسب تويتر:" أظن أن دي نيرو لا يستوعب أن الاقتصاد في أفضل الأحوال، مع عمالة تسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق، والعديد من الشركات تعود للاستثمار في بلادنا، استيقظ أيها المضروب".

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