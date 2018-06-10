رحيل "فتاة جيمس بوند الأولى" يونيس جيسون

أخبار الآن | لندن -بريطانيا (رويترز)



ذكر منشور ظهر على صفحة الممثلة البريطانية يونيس جيسون بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أمس، أن الممثلة التي اشتهرت بتمثيل دور فتاة العميل السري الخاص جيمس بوند، في أول فيلم من سلسلة أفلام الجاسوس البريطاني الشهيرة، توفيت عن عمر ناهز التسعين عاما، ووفقا لتقرير هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) فهي الفتاة الوحيدة في سلسلة أفلام جيمس بوند التي ظهرت في أكثر من فيلم..



وأوضح المنشور أن جيسون توفيت أمس الأول، كما وصفها المنشور بأنها «سيدة رائعة تركت انطباعا دائما لدى الجميع الذين التقت بهم»، وأدت الممثلة جيسون دور سيلفيا ترينتش إلى جانب الممثل شون كونري الذي أدى دور جيمس بوند في «دكتور نو» (1962)، و»من روسيا مع الحب» (1963).

وأظهر موقع جيسون على الانترنت أمس صورة للممثلة مع تعليق «يونيس جيسون 1928 - 2018»، وبعث منتجا سلسلة أفلام جيمس بوند، مايكل جي ويلسون وباربرا بروكولي بتعازيهما عبر حساب تويتر الرسمي لسلسلة أفلام جيمس بوند، مصحوبة بصورة جيسون في دورها كسيلفيا ترينتش..

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