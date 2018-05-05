أخ "ميغان ماركل" يطالب الأمير "هاري" بإلغاء الزفاف الملكي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تصاعدت أخبار كثيرة بأمريكا وبريطانيا في الآونة الأخيرة بخصوص العلاقة المتشنجة بين خطيبة الأمير "هاري" .. "ميغان" وأخيها، كما قيل أن القصر الملكي البريطاني لا يحبذ تواجده خلال حفل الزفاف.. فكيف كانت ردة فعل "توم ماركل جونيور" (أخ ميغان)؟

في المقابل، حث الأخ غير الشقيق لـ "ميغان ماركل" الأمير هاري على إلغاء حفل زفافه، مدعيا أنه سيكون "أكبر خطأ في تاريخ الزفاف الملكي". كما أبلغ "توم ماركل"، 51 عاما، الأمير هاري في رسالة مكتوبة بخط اليد أنه "ليس من الواضح أن ميغان المرأة المناسبة لك".

كما أضاف في نفس الوقت، أنه ينبغي على "هاري" والأسرة الملكية أن "يضعوا حدا لهذا الزواج الزائف المربك قبل أن يفوت الأوان"، وقال الأخ غير الشقيق، الذي لم يتحدث إلى ميغان لمدة سبع سنوات، إن أخته تتصرف وكأنها تمثل دورا ثانويا كأميرة."

ويدعي "توم" أن ميغان، 36 سنة، بدأت "باستغلال والدها حتى إفلاسه، ثم تركته في المكسيك مفلسا، وفي الغالب بسبب مصاريفها وديونها الضخمة"، وأضاف أن "القدر الضئيل من شهرة هوليوود أصاب رأس ميغان بالجنون، مما أدى إلى تحولها لامرأة سطحية ومغرورة"، وحذر الأخ توم الأمير "هاري" من أن ميغان "ستجعل منك أضحوكة ومن إرث الأسرة الملكية "..

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