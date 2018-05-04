لماذا تخفي الفنانات العربيات أبنائهن عن أعين الجمهور؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تنشر الكثير من الفنانات العربيات صورا لهن على وسائل التواصل الإجتماعي لمشاركتها مع جمهورهن سواء كن مغنيات أو ممثلات، لكن البعض منهن يتجه لإخفاء أوجه أزواجهن وأطفالهن، في الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يعرف المغزى أو الهدف من ذلك؟

خلال هذا الأسبوع، نشرت الفنانة اللبنانية، "ميريام فارس"، صورة لزوجها وطفلها "جادين"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام"، وفق موقع "أخبارك"، واعتمدت "فارس" خلال الصورتين، على إخفاء ملامح طفلها وزوجها بعدة حيل، فهل خافت حقا من حسد جمهورها؟

هذا ما جعل متابعوها يوجهون لها اللوم والانتقاد بسبب هذا الأمر، فعلقت إحداهما قائلة: "غريبة هالناس خايفة يشوفون ولدها"، فيما طرح البعض تساؤلا كبيرا بخصوص الجدوى من الصورة، إذا كانت لا ترغب في إظهار ملامح زوجها وإبنها..

هذه الحيلة لم تكن "ميريام" هي الأولى التي لجأت لها، فقد سبقتها بعض الفنانات أيضا، إذ اعتمدت الفنانة الشابة المعتزلة، "ريهام أيمن"، زوجة الفنان شريف رمزي، على إخفاء ملامح نجلهما "رمزي" منذ يوم مولده، وحتى دخوله العام الأول.. فهل هو خوف من عيون الناس كما هو متعارف عليه في الأوساط الفنية..

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