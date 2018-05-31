ترامب يستقبل "كيم كارداشيان" في البيت الأبيض

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة (رويترز)



استقبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، صباح اليوم، في المكتب البيضاوي داخل البيت الأبيض. وكتب ترامب، في تدوينة عبر حسابه على موقع تويتر»:«لقاء كبير مع كيم كارداشيان، تناقشنا حول إصلاح السجون وإصدار الأحكام».

وذكرت تقارير أن كارداشيان تحاول إقناع ترامب بالعفو عن جدتها أليس جونسون، 62 عامًا، المدانة بالإتجار بالمخدرات وغسيل الأموال، وأشارت شبكة «سي إن إن» الأمريكية أن نجمة تليفزيون الواقع استقلت سيارتها داخل البيت الأبيض، بينما يتعين على كبار الزوار المرور بإحدى البوابات للوصول إلى سياراتهم.

وأضافت أن «كارداشيان»، التي التقت مع «ترامب» وصهره جاريد كوشنير، خالفت تقليد إنزال زجاج السيارة لإتاحة الفرصة للمصورين الصحفيين لالتقاط صورهم لدى مغادرتها بعد نحو ساعة من وصولها.

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة جديدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل تويتر تجمعه بنجمة تليفزيون الواقع الأمريكية الشهيرة كيم كارداشيان في البيت الأبيض اليوم وعلق عليها قائلًا: "سعدت للقاء كيم كارداشيان اليوم، تحدثنا عن إصلاح السجون والأحكام".

وظهرت تلك الصورة بعد الهجوم الذي تعرض له زوجها النجم الشهير كاني ويست الذي نشر صورة له من خلال حسابه الشخصي على موقع تويتر مرتديا قبعة دونالد ترامب "MAGA"، بالإضافة إلى تعليق "ترامب" على الصورة قائلًا: "شكرًا لك، كاني، رائع جدًا!"، وهو ما أثار جدلًا كبيرًا، حيث تسببت تلك الصورة في خسارته 9.2 ملايين متابع في تويتر، وشن الكثير من جمهوره الهجوم عليه، بالإضافة إلى أن الكثير من النجوم ألغوا متابعته.

مصدر الصورة (موقع CNN)



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