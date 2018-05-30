وفاة الفنانة المصرية مديحة يسري عن عمر يناهز 97 عاما

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (وكالات)

توفيت الفنانة المصرية مديحة يسري في القاهرة مساء الثلاثاء، عن عمر يناهز 96 عاما بعد رحلة فنية حافلة بدأت قبل أكثر من سبعة عقود.

وتوفيت يسري التي اعتبرت من أجمل فنانات العالم، بعد معاناة مع المرض في مستشفى المعادي العسكري، الذي نقلت إليه بعد أن ساءت حالتها الصحية.

الفنانة المصرية بدأت مشوارها الفني في وقت مبكر، بعد أن اكتشفها المخرج محمد كريم، وكان أول ظهور لها مع محمد عبد الوهاب في فيلم "ممنوع الحب" عام 1940 كصاحبة وجه مبتسم.

واختيرت مديحة يسري، كواحدة من بين أجمل عشر نساء في العالم خلال حقبة الأربعينات.

وتعتبر يسري، بالإضافة إلى فاتن حمامة الممثلتان الوحيدتان اللتان مثلتا مع أربعة من نجوم الغناء في مصر، هم محمد عبد الوهاب، وفريد الأطرش، ومحمد فوزي، وعبد الحليم حافظ.

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