نقل الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب مجددا إلى المستشفى

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

ذكر متحدث باسم أسرة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب البالغ من العمر 93 عاما، أنه نقل إلى المستشفى في ولاية مين، بعد أن عانى من هبوط في ضغط الدم والإرهاق.

وكتب المتحدث جيم مكغراث في تغريدة على "تويتر": إن "بوش، وهو أكبر الرؤساء الأمريكيين السابقين على قيد الحياة، سيبقى على الأرجح تحت الملاحظة في المستشفى لبضعة أيام".

وأضاف "الرئيس الأسبق في وعيه ومتيقظ ولا يشعر بأي ألم".

وكان بوش قد نُقل إلى مستشفى في ولاية تكساس الشهر الماضي للعلاج من عدوى انتقلت إلى دمه، ومكث فيه نحو أسبوعين. ودخل الرئيس الأسبق المستشفى بعد يوم من حضوره جنازة زوجته باربرا سيدة أمريكا الأولى السابقة التي توفيت في 17 أبريل نيسان بعد زواج استمر 73 عاما.

وحضر بوش أمس السبت حدثا في كينبنكبورت بولاية مين لإحياء يوم الذكرى مع المحاربين القدامى ومستشاره السابق للأمن القومي برنت سكوكروفت، وفقا لتغريدة نشرت على حساب بوش الرسمي على تويتر.

وبوش هو والد الرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش الابن الذي تولى الرئاسة لفترتين من 2001 إلى 2009، ووالد حاكم فلوريدا الأسبق جيب بوش.

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