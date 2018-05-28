نجمة عالمية تنظم حملة تبرع لإنقاذ لاجئة سورية مريضة..

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة



في سابقة من نوعها، أعلنت الممثلة "آمبر هيرد"، طليقة الممثل "جوني ديب"، عبر حسابها الرسمي على انستغرام، أنها تجمع التبرعات من أجل لاجئة سورية تدعى وئام (12 عام)، مصابة بمرض "التلاسيميا"..

وقد قالت النجمة البالغة من العمر 32 عاما إنها التقت بوئام في رحلتها الإنسانية الأخيرة إلى سوريا، وأشارت "آمبر" إلى أن وئام تحتاج إلى 1000 دولار كل 20 يوما لمتابعة علاجها لأنها مصابة بهذا المرض الخطير..

الجدير ذكره، أن "آمبر" أخذت على عاتقها التكفل بجمع المبلغ اللازم لعلاج وئام عبر موقع Crowdrise.com.

يعتبر مرض "التلاسيميا" خلل وراثي في تركيبة "الهيموجلوبين"، و تختلف شدتها من الناحية السريرية بشكل كبير إذ تتراوح بين الأشكال البسيطة غير المصحوبة بأعراض إلى الأنواع الشديدة أو حتى المميتة..



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