ما هي الرسالة التي وجهها "رامز جلال" لمحمد صلاح؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أسالت سقطة وإصابة "محمد صلاح" الكثير من المداد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فالكل اعتبر تدخل "راموس" قاس جدا في حق "صلاح" في نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو الذي يصعب مهمة التحاقه بمنافسات "كأس العالم"..



في هذا الصدد، كتب عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير عبر حسابتهم على مواقع التواصل الاجتماعي عبارات وتعليقات تعبر عن دعمهم للاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، متمنين الشفاء العاجل له لكي يلحق بكأس العالم روسيا 2018سريعا، وأن لا تسبب له الإصابة عرقلة في ذلك..







ومن بين هؤلاء النجوم الفنان "رامز جلال" الذي نشر صورة لـ "محمد صلاح" عبر حسابه على Instagram، وعلق عليها: "دموعك غاليه يابو مكه وعسى ان تكرهوا شيء وهو خير لكم"، #كلنا_محمد_صلاح #محمد_صلاح..

يذكر أن مصادر رسمية من داخل الإتحاد المصري أفادت بأن "صلاح" سيلحق بالمونديال.



مصدر الصورة موقع (البوابة)

اقرأ أيضا:

كيف وصفت الصحف العالمية إصابة صلاح؟

أمل جديد.. محمد صلاح سيلعب كأس العالم

