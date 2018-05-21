كريسي تيغن تنجب الطفل الثاني من زوجها المغني جون ليجند

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أعلنت عارضة الأزياء الأمريكية كريسي تيغن - Chrissy Teigen عن ولادةِ طفلها الثاني من زوجها المغني الشهير جون ليجند.

عارضة الأزياء الشهيرة لم تقرر بعد اسم مولودها الجديد، وأثناءَ إجراء حوارها في البرنامج التليفزيونى الشهير بـ"Ellen DeGeneres" الذي قدمتهُ الإعلامية ومضيفة البرامج الكوميدية إلين ديجينريس، كشفت كريسي عن صعوبة اختيار الاسم.

وفي تغريدة لها على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت كريسى، البالغة من العمر 32 عاماً، "أنجبت صبيا هذا الأربعاء.. شخص ما هنـــــا"، بالإضافة إلى الرموز التعبيرية مثل سمايل فيس، وزجاجة اللبن للرضيع.

وكشفت كريسي عن حملها الثاني فى نوفمبر الماضى، برفقة زوجها جون، البالغ من العمر 39 عاماً، كما أنهما لديهما ابنة تدعى "لونا"، تبلغ من العمر عامين.

وأوضحت أيضاً أن كريسى قبل بضعة أيام تتوق لرؤية ابنها، حيث أنها كشفت عن حملها بعد 11 يوماً من إجراء عملية التلقيح الاصطناعى.

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