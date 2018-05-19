نحو مئة ألف يتابعون زفاف هاري وميغان في لندن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



تشهد بريطانيا زفافاً ملكياً للأمير هاري من الممثلة الأميركية ميغان ماركل خلال مراسم يتابعها العالم بأسره بعد أسبوع إحتلت فيه عائلة العروس صدارة الأخبار المحلية والدولية.

و تدفق نحو مئة ألف شخص على بلدة ويندسور الواقعة على بعد حوالى ثلاثين كيلومترا غرب لندن لمتابعة الزمفاف فيما نُظمت إحتفالات في أماكن مختلفة من البلاد لهذه المناسبة.

وكانت مراسم الزفاف بدأت في كنيسة القديس جاورجيوس في قصر ويندسور في حضور جدة الامير هاري الملكة اليزابيث الثانية البالغة من العمر 92 عاما، وشخصيات منهم زملاء ميغان في مسلسل "سوتس" الاميركي الشهير.



و ستجرى المراسم الكنسية التقليدية لكنيسة انكلترا، مع اضافات مثل جوقة تغني اغنية "ستاند باي مي" وقس اميركي يلقي كلمة.



وقال اسقف كانتربري جاستن ويلبي الذي سيترأس مراسم الزفاف إن العروسين "عاقلان جدا" و"متزنان". واضاف "عاطفة عميقة تربط بينهما وهذا شيء رائع وتفاهم كبير ودعم متبادل".



واشار الى انه "ترون ذلك في طريقة استجابتهما لبعضهما البعض والاهتمام ببعضهما البعض".



وستدخل ميغان الكنيسة بمفردها ثم يرافقها إلى مذبح الكنيسة حماها الامير تشارلز فيما يغيب والدها لاسباب صحية.



وعنصر التشويق الكبير هو فستان العروس. وتتزايد التكهنات بشأنه وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن المصممة البريطانية ستيلا ماكارتني كلفت به، فيما قال آخرون إن المصمم هو دار رالف وروسو.



وبعد انتهاء المراسم يعبر هاري (33 عاما) وماركل (36 عاما) شوارع ويندسور في عربة مكشوفة تجرها جياد.



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