مخرج فيلم يوم الدين: أحب أن أعطي المستضعفين فرصة

أخبار الآن | كان - فرنسا (رويترز)

يقول المخرج المصري النمساوي أبو بكر شوقي إنه محظوظ لتمكنه من تمثيل فئات بعينها في فيلمه (يوم الدين) الذي يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي، وأضاف أنه يحب أن يعطي المستضعفين فرصة لتوصيل كلمتهم.

وعلى الرغم من أن الفيلم يتناول قضية مرضى الجذام فإن شوقي لم يرغب في أن يكون الفيلم حزينا.

ويتناول الفيلم قصة شخص مصاب بالجذام خرج في رحلة بأنحاء مصر وواجه الكثير من التحديات أثناء سفره.

ومن بين شخصيات الفيلم الرئيسية قبطي ونوبي، وقال شوقي إنه يريد أن يعطي صوتا لأناس نادرا ما يقوموا بأدوار شخصيات رئيسية في أفلام.

وقال شوقي "أنا ما كنتش عاوز الفيلم يبقى عن موضوع حزين، بس هو آه المفروض عن الجذام وواحد بيحاول يسافر في مصر والدنيا صعبة قوي عليه، بس أنا كنت عاوز الناس تخش الفيلم ويبقى فيلم ينبسطوا منه، يبقى فيلم فيه سعادة، لأن أنا لقيت إن فيه سعادة وبهجة حقيقية في الناس اللي موجودة في مستعمرة الجذام، حتى في راضي نفسه اللي هو الممثل الأساسي هو راجل مضحك جدا وراجل يعني دمه خفيف، فما كنتش عاوز أعمل عكس الراجل الحقيقي يعني".

وقال المخرج، الذي نشأ في مصر وأقام بها 25 عاما قبل أن يغادر إلى نيويورك، إنه أراد أن يكون أول فيلم طويل له عن مصر.

وأضاف "كنت عاوز أخلي الممثلين الأساسيين بتوعي قبطي ونوبي لسبب بس إن أنا كنت عاوز أدي صوت لناس ما بقيوش ممثلين أساسيين عادة في الأفلام، وكنت عاوز أديهم فرصة إن هم يشوفوا نفسهم في فيلم طويل".

والشخصية الرئيسية في الفيلم هو راضي، وهو ممثل غير محترف، لكن شوقي عرف إنه محق فيما يتعلق بالفيلم بمجرد أن قابله.

وأوضح شوقي أن الممثلين الرئيسيين في الفيلم لا يعرفون القراءة والكتابة وبالتالي كان تذكر سيناريو الفيلم بمثابة تحد كبير لهم.

وقرأ المخرج السيناريو لممثليه عدة مرات قبل أن يكونوا جاهزين للتصوير.

ويتنافس 21 فيلماً في المسابقة الرسمية، للدورة 71 لمهرجان كان السينمائي الدولي، على السعفة الذهبية بينما تتنافس عشرات الأفلام على جوائز أخرى في عروض خارج المسابقة الرسمية.

ويقول المخرج المصري النمساوي إنه لا يشعر بضغط التنافس مع مخرجين آخرين يعتبرهم أساتذة في المسابقة.

ويأمل شوقي أن تشارك مزيد من الأفلام المصرية والعربية في المهرجان السينمائي في السنوات المقبلة.

وقال "أتمنى إنه ممكن أمثل مصر بطريقة كويسة في السينما العالمية. وكان نفسي إن مصر تبقى حاضرة أكثر من كده، وأتمنى ما تبقاش يعني سنة واحدة بس، لأن السنة دي فيه خمس أفلام من الوطن العربي، أتمنى ما تبقاش سنة واحدة بس والموضوع يعدي. أتمنى إن الموضوع ده يكمل ونفضل نقدر نمثل مصر بطريقة مشرفة".

ويتنافس 21 فيلماً في المسابقة الرسمية، للدورة 71 لمهرجان كان السينمائي الدولي، على السعفة الذهبية بينما تتنافس عشرات الأفلام على جوائز أخرى في عروض خارج المسابقة الرسمية.

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