هذا ما قالته الفائزة بلقب "ذا فويس" في موسمه الرابع

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة -

بعد منافسة استمرت لمدة شهرين بين حلقات مسجلة واختبارات أداء وعروض مباشرة، أعلن مقدما البرنامج ناردين فرج وخالد بن بدر فوز دموع تحسين باللقب بعد حصولها على أعلى نسبة تصويت من الجمهور متفوقة على منافسيها عصام سرحان ويوسف السلطان وهالة المالكي.

بهذا الفوز، قالت العراقية "دموع تحسين"، الفائزة بلقب النسخة الرابعة من مسابقة "ذا فويس"، إن "سعادتها بالفوز باللقب لا توصف"، أضافت، في مؤتمر صحفي بعد الحلقة الختامية من المسابقة المقامة في بيروت، مساء السبت 12 مايو/ آيار، أن "الغربة التي تعيشها في بلدها الثاني جلعت منها بطلة"، وفق موقع "المصري اليوم"..





تابعت: "أعيش في الأردن حاليا وهي بلدي الثاني بعد العراق، ولكن الغربة بعيدا عن أهلي منحتني قوة، وجعلت مني أجمل صوت، وشجعتني على الوقوف على المسرح"، وأوضحت أنها ستتعاقد مع أحد الشركات التابعة لمجموعة MBC، لإنتاج أول ألبوم غنائي، وقال إن "الألبوم سيكون بالمشورة بيننا في اختيار الأغاني والموسيقى"..

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