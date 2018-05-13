لهذا السبب.. 82 إمرأة تسير على السجادة الحمراء في "كان"

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

رغم العدد الكبير من الممثلات العالميات اللواتي تزخر بهن هوليوود، فإن الصناعة السينمائية العالمية مازالت تفتقر للعنصر النسائي، فالمخرجات العالميات يمكن عدهن على رؤوس الأصابع، لذا من المقرر أن تسير 82 امرأة على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي لتسليط الضوء على العدد المحدود من صانعات الأفلام، واللواتي تم اختيارهن للمشاركة في مسابقة المهرجان على مدار 71 عاما، وفق موقع (CBC).

ومن المتوقع ظهور كل من "سلمى حايك" و "جين فوندا" و "باتي جنكينز"، مخرجة فيلم المرأة الخارقة، والمخرجة الفرنسية أغنس فاردا، الحاصلة على جائزة السعفة الذهبية الفخرية. قي الوقت الذي ينضم إليهن بعض عضوات لجنة تحكيم مهرجان "كان" لهذا العام ومنهن: "كريستين ستيوارت" و "آفا دوفيرناي" و "ليا سيدو"، كما يتطابق الرقم 82 مع عدد الأفلام التي أخرجتها النساء والتي تم عرضها في مسابقة السعفة الذهبية بالمهرجان، في مقابل 1645 فيلما من إخراج الرجال..



الجدير بالذكر، أن "جين كامبيون" هي المخرجة الوحيدة الفائزة بالسعفة الذهبية، وقال مدير المهرجان "تييري فارماكس" إن الفعالية مخصصة للنساء "لتأكيد وجودهن" في المهرجان..

مصدر الصورة (موقع CBC)

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