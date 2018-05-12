إكتشف.. أجمل صور أبناء المشاهير التوائم

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة -



أن ترزق بتوأم فهي فرحة مضاعفة، وقد شهد عالم المشاهير العرب والأجانب ولادة العديد من التوائم، إلّا أنّ شهرة الأبناء تتفاوت بين فنان وآخر، فالفنانة نوال الزغبي فضلت أن تبعد توأمها عن الأضواء والشهرة، في الوقت الذي سلطت فيه الأضواء على أبناء النجمين أنجلينا جولي وبراد بيت "فيفيان وكنوكس" منذ ولادتها.. خصوصا وأنهما يحملان ملامح جمعت بين الأب والأم..

في ذات السياق، يُعتبر التوأم "ماكس وإيمي"، اِبنا النجمة العالمية جينيفر لوبيز هما الأشهر على الإطلاق بسبب جمالهما وشبههما الكبير بوالدتهما، أما على الصعيد العربي، يعد "علي وآدم العريان" توأم النجمة السورية أصالة نصري هما الأكثر الأكثر شهرة نظراً لجمالهما، كما أنّهما يرافقان أصالة في سفرها، وهي لا تجد أي تحفظ في نشر صورهما على انستغرام..







كما يبرز التوأم "كاتاليا وكريستين" اللذين أنجبتهما النجمة السورية كندة حنا، حيث أصبحا تحت الأضواء نظراً لشهرة والدتهما التي نشرت صورا برفقتهما على مواقع التواصل الإجتماعي في أكثر من مناسبة..

مصدر الصور (موقع لبنان 24)



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