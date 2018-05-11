صدمة لفضل شاكر بعد طرح أولى أغنياته منذ اعتزاله الفن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

بين الترويج لعودة الفنان اللبناني المعتزل فضل شاكر إلى الغناء عبر أدائه "تتر" مسلسل "لدينا أقوال أخرى" الرمضاني من قبل شركة العدل جروب المصرية المنتجة، وبين ترويج آخر لقرار تراجعها عن إسناد الغناء لشاكر، عاشت الساحة الفنية على خط بيروت - القاهرة حالة من الشد والجذب بين مؤيد ومعارض.

وقال الكاتب مدحت العدل إن شركته تراجعت، نظرا لحدوث ضغوط لبنانية، ووصول عدد من الصور من أمهات الشهداء لأبنائهم تلومه على الاستعانة بشاكر.

وكان شاكر يحظى بشعبية كبيرة في لبنان والعالم العربي، قبل أن يعلن في 2012 اعتزال الغناء، وأصبح من الأشخاص المقربين من الشيخ اللبناني أحمد الأسير المتهم بتزعم أحداث بلدة عبرا جنوبي لبنان.

ووقعت في 23 يونيو 2013 اشتباكات استغرقت ساعات بين أنصار الأسير والجيش اللبناني في بلدة عبرا قرب صيدا، كبرى مدن جنوب لبنان، إثر هجوم لجماعة الأسير على حاجز للجيش.

وأدت المعارك إلى مقتل 18 عسكريا، و11 مسلحا، إلا أن الأسير وعددا من مرافقيه أبرزهم فضل شاكر، تمكنوا من الفرار وتواروا عن الأنظار منذ ذلك الحين.

وفي سبتمبر 2017، صدر بحق فضل شاكر حكم عسكري غيابي بالسجن 15 عاما، مع تجريده من حقوقه المدنية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث عبرا".

اقرأ أيضا:

حذف صوت فضل شاكر عن تتر مسلسل "لدينا أقوال أخرى"