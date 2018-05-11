زوجة هارفي واينستين: اتهامات التحرش أصابتني بالغثيان

أخبار الآن | لوس انجليس - الولايات المتحدة (رويترز)

خرجت مصممة الأزياء جورجينا تشاب مان زوجة المنتج السينمائي الأمريكي هارفي واينستين المنفصلة عنه عن صمتها تجاه الاتهامات الموجَهة له بسوء السلوك الجنسي وقالت إن هذه الاتهامات أصابتها بالغثيان.

يذكر ان تشاب مان أعلنت انفصالها عن واينستين منذ اليوم الأول على نشر صحيفة نيويورك تايمز ومجلة نيو يوركر الاتهامات لواينستين بالتحرش الجنسي، واتهَمت أكثر من 70 امرأة واينستين بسوء السلوك الجنسي الذي شمل الاغتصاب . ونفى هو ممارسة َ الجنس مع أية امرأة دون رضاها.

وقالت تشابمان، التي شاركت في تأسيس العلامة التجارية ماركيزا، لمجلة فوج في أول مقابلة لها منذ تفجرت الفضيحة في أكتوبر تشرين الأول الماضي "فقدت عشرة أرطال (4.5 كيلوجرام) في خمسة أيام، لم يكن الطعام يستقر في معدتي".

كانت صحيفة نيويورك تايمز ومجلة نيويوركر أول من نشر الاتهامات الموجهة لواينستين.

وقالت المصممة البريطانية "فقدت توازني. كان الأمر صعبا لأن أول مقال كان عن وقت قبل أن ألتقيه بكثير لذا كانت هناك لحظة لم استطع فيها اتخاذ قرار يستند إلى معلومات كافية. ثم اتسع نطاق القصص وأدركت أنها لم تكن واقعة واحدة فردية".

وفي اليوم الذي نشرت نيويوركر تقريرها أعلنت تشابمان انفصالها عن واينستين لتنهي بذلك زواجا دام عشرة أعوام. والزوجان الآن بصدد إنهاء إجراءات الطلاق.

واتهمت أكثر من 70 امرأة واينستين بسوء السلوك الجنسي الذي شمل الاغتصاب. ونفى هو ممارسة الجنس مع أي امرأة دون رضاها.

وامتنع ممثل لواينستين عن التعليق على المقابلة التي أجرتها تشابمان.

وقالت تشابمان لمجلة فوج "مررت بلحظات غضب ولحظات حيرة ولحظات شك. كانت هناك لحظات كنت أبكي فقط من أجل أطفالي".

كانت ماركيزا واحدة من أكبر العلامات التجارية المفضلة في حفلات الأوسكار وغيرها من حفلات المشاهير لكن لم ترتديها سوى القليل من النجمات في الشهور الثمانية الماضية.

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