المغنية "موران" تعود للمسرح لتودع جمهورها الوداع الأخير

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة



بعدما عادت إلى الأضواء الأسبوع الماضي، لم يكن جمهور المغنية موران (1960-2018)، يدري بأن هذه العودة هي بمثابة وداع لجمهورها وأن تلك هي لحظاتها الأخيرة، وكانت بمثابة هدية لجمهورها ولروح الراحل "جاك بريل"..

في التفاصيل، عن عمر يناهز 58 عام، إنطفأت الفنانة البلجيكية أمس في منزلها في بروكسل، وفق ما أعلنه التلفزيون الرسمي البلجيكي RTBF.. بعدما أعلنت عبر صفحتها في الفيسبوك، عن عودتها بشكل رسمي إلى المسرح، الذي غابت عنه لعامين بسبب مشاكل صحية في أوتارها الصوتية..



في ذات الوقت، أخبرت جمهورها عن حجم التأثر الكبير الذي تشعر به إزاء هذه العودة، ولم يعرف حتى هذه اللحظة سبب الوفاة الحقيقي، إلا أنه صرح أخيرا أن موتها ليس مشبوها بحسب الصحافة البلجيكية..

الجدير بالذكر، أن المغنية "موران" كانت تنوي تنظيم جولة فنية في الربيع القادم، تزامنا مع صدور ألبومها الجديد الذي كرسته لـ "جاك بريل"، في ذكرى مرور 40 عاما على رحيله، والمعلوم أنها اشتهرت في فرنسا عام 1980، من خلال مشاركتها في العمل المسرحي الغنائي Stramania، التي شارك في إنتاجه ايضا بريل، ثم أصدرت أول ألبوم لها عام 1986..

مصدر الصورة (موقع people.bfmtv)

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