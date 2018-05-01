بعد خروجه من غرفة العمليات.. محمد منير يعلن موعد أولى حفلاته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



كشف الكينغ محمد منير، عن موعد أولى حفلاته الغنائية بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي مر بها مؤخرا واستدعت دخوله المستشفى لعمل عملية جراحية.



وقال منير في تدوينة عبر صفحته على «تويتر» أن موعده مع جمهوره سيكون في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.



هذا وحرص الكينغ على توجيه الشكر لجمهوره الذي سانده خلال محنته المرضية التي ألمت به مؤخرا واستدعت إجراء عملية جراحية.

وكتب منير، موجها الشكر لجمهوره الذي سانده في محنته المرضية: «موعدنا في حفل ثاني أيام عيد الفطر.. أتمنى من الله أن أستطيع دائما اسعادكم وتقديم ما تستحقون»، مختتما حديثه بقوله: «محبتي».

كان منير تعرض خلال الأيام الماضية إلى وعكة صحية استدعت دخوله إلى المستشفى وإجراء عملية جراحية تكللت بالنجاح

ووجّه منير رسالة مؤثرة إلى جمهوره ومتابعيه عبَّر خلالها عن شكره ومحبته لهم؛ حيث كتب على عبر صفحته على «تويتر»: «الشعب الحبيب وجمهوري الغالي.. أعجز عن شكركم على دعمكم ومشاعركم الفياضة واهتمامكم خلال المحنة».

وأكد الكينج في تغرديته أن مساندة جمهوره هي سر قوته وإصراره على تقديم الأفضل دوما قائلًا: «حبكم يمنحني القوة دائما واهتمامكم يزيدني إرادة لتقديم الأفضل».



وكشف الكينغ عن موعد أولى حفلاته الغنائية بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي مر بها مؤخرا واستدعت دخوله المستشفى لعمل عملية جراحية.



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