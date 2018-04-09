جسار والرباعي يعربان عن سرورهما في لقاء الجمهور السعودي

أخبار الآن | جدة - السعودية - خاص



أحيا الفنانان وائل جسار وصابر الرباعي، أول حفل غنائي لهما في السعودية على مسرح ِ الجمان بارك في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة، يوم الجمعة الماضي.

بعد المؤتمر ِ الصحفي الذي عقده الفنان صابر الرباعي مع الصحفيين، عبر عن سرورِهِ بتقديم أغانيه للجمهور السعودي وأن هذهِ الخطوة ايجابية ٌ تسلُكها المملكة العربية السعودية مُمَثلة ً بهئية الترفيه، في تقديم هذا الفن لمحبيه في السعودية.

ثم صعد إلى المسرح النجم صابر الرباعي وسْط تحية كبيرة من الجمهور، وغنى لهم مجموعة من أشهر أغنياته مثل "أتحدى العالم"، و"يا عسل"، و"وين اللي كانوا"، و"لو حد تاني".



وبدأ الحفلَ الفنان وائل جسار، الذي تفاعلَ الجمهورُ مع أغنياته مثل "مشي خلاص"، و"جرح الماضي"، و"بتسأليني"، فقد مزج بين الأغاني الإيقاعية والرومانسية، في تفاعل مميز شهده الجمهور.



وانتهى الحفل قرابة الساعة 2 بعد منتصف الليل بفرح وتحية كبيرة من الجمهور السعودي ورضى تام عنما قدمه النجمان العربيان على المسرح



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