إدانة نجم الكوميديا الأمريكي بيل كوسبي بالإعتداء الجنسي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أدانت محكمة في مدينة فيلاديلفيا الأميركية نجمَ الكوميديا المخضرم Bill Cosby، بالاعتداء الجنسي ليواجه عقوبة ً بالسجن تصل إلى عشر سنوات لكل من التُهم الثلاث التي أدين بها.

كما يواجه الممثل البالغ من العمر 80 عاما، غرامة قدرها 25 ألف دولار لكل من التهم الثلاث، وفق ما ذكر موقع تلغراف.

واستمرت المداولات لمدة 14 ساعة بين أعضاء هيئة المحلفين (7 رجال و5 نساء)، ليتوصلوا بعدها إلى أن كوسبي مذنب ويضعوا نهاية للمحاكمة التي بدأت في التاسع من أبريل الجاري.

وكانت مدربة كرة السلة في جامعة تيمبل بفيلاديلفيا، أندريا كونستاند، قد اتهمت كوسبي بالاعتداء عليها جنسيا في منزله عام 2004، عندما كانت في الثلاثين من عمرها.

وتعد هذه المحاكمة الثانية التي سعت من خلالها كونستاند لإدانة كوسبي، إذ بدأت المحاكمة الأولى في الخامس من يونيو عام 2017، لكنها انتهت بعد أقل من أسبوعين.

واحتشدت الكثير من النساء المدافعات عن حقوق المرأة عند المحكمة للترحيب بالحكم، فيما احتشد آخرون من مناصري كوسبي.

وتأتي هذه المحاكمة للنجم المخضرم، بعد سلسلة من الفضائح الجنسية التي هزت أوساطا فنية وسياسية في الولايات المتحدة، ودفعت مئات الآلاف من النساء للانضمام لحركة "مي تو"، التي تدعو لوقف الاعتداءات الجنسية.

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