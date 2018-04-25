نجوم خطفهم الموت في سن مبكرة.. آخرهم وئام الدحماني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ناهد العثماني)



أثارت وفاة الفنانة المغربية وئام الدحماني المفاجئة صدمة في الوسط الفني العربي، إذ إمتلأ فضاء "السوشيال ميديا" بالعديد من التعازي من فنانين عرب ومغاربة ومعجبين من كافة أنحاء العالم العربي.



فيما يلي قائمة لأهم الفنانين الذين اختطفهم الموت في سن مبكرة:



الفنانة المصرية "ميرنا المهندس" رحلت عن عمر36 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.



رحل الفنان المصري علاء ولي الدين عن عمر الـ 40 عاما بشكل مفاجئ وهو يتربع على عرش الكوميديا المصرية بسبب أزمة سكر.



الفنانة السورية "رندة مرعشلي" رحلت عن عمر42 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.



الفنانة المصرية هالة فؤاد رحلت عن عمر 34 عاما بعد رحلة مريرة مع مرض السرطان .. وقد تزوجت من أحمد زكي وأنجبت ابنهما الوحيد هيثم قبل أن ينفصلا.



الفنانة أسمهان رحلت عن عمر 27 في أوج مجدها الفني بعد حادث سيارة أدى لغرقها في المياه



رحل الإعلامي و الممثل عمرو سمير بشكل مفاجئ عن عمر 33 عاما بسبب أزمة قلبية مفاجئة.

تم العثور علىالفنانة اللبنانية "سوزان تميم" مقتولة و عمرها لم يتجاوز 31 سنة.



رحلت الفنانة المغربية وئام الدحماني اثر أزمة قلبية حادة مفاجئة عن عمر يناهز 34 سنة.



إقرأ أيضا:

وفاة الفنانة المغربية "وئام".. فهل السبب هو الضغط النفسي؟