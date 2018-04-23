وفاة الفنانة المغربية "وئام".. فهل السبب هو الضغط النفسي؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

ببالغ الحزن والأسى، أعلن فنانون ووسائل إعلام مغربية وعربية وفاة الفنانة المغربية الشابة "وئام الدحماني"، عن عمر ناهز 34 عامًا بأزمة قلبية في دبي حيث تقيم منذ سنوات.

وشكلت وفاة "الدحماني" المفاجئة صدمة كبيرة في الوسط الفنّي وقد نعاها محبوها عبر مواقع التواصل الإجتماعي معبرين عن حزنهم لخسارتها، وفق موقع الإمارات اليوم..

في ظهور إعلامي سابق لها.. أكدت الفنانة أنها أجرت عملية تجميلية لشد الوجه، كما أشارت إلى أنها تعيش ضغوطات نفسية بسبب الشهرة، وأنها في بعض الأحيان ترى الحياة سوداء بسبب الضغط الذي تعيشه وبسبب ما يقال عنها، وأنها استنفدت كل طاقتها في تحمل هذا الضغط الممارس عليها من طرف الأهل، المجتمع، الجمهور، كما أنها تعاني الخداع والنفاق الاجتماعي..

المؤسف في الأمر أنها أشارت إلى نيتها في الانتحار خلال هذا اللقاء الذي نشر على يوتيوب.. لكنها في كل مرة تتراجع لأنها تحب الحياة وتتمسك بحب بعض الناس لها.. مشيرة إلى أن حياة الفنان جدا صعبة..





ولحد الآن لم تعرف أسباب الأزمة القلبية التي أفقدت الفنانة المغربية حياتها، فهل كان السبب الضغوطات النفسية التي تعيشها الفنانة أم هي نتيجة العمليات التجميلية التي أجرتها مؤخرا ونشرت البعض من تفاصيلها..

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