ما سبب وفاة الممثل" فيرن تروير" قزم السينما الأمريكية؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( رويترز)

توفي فيرن تروير الممثل الأمريكي القزم الذي أشتهر بشخصية ”ميني مي“ في سلسلة أفلام أوستن باورز، يوم السبت في مستشفى بمدينة لوس انجلوس عن 49 عاما.

وجاء في بيان عبر حسابه على «إنستغرام»، «نعلن بحزن كبير وفاة فيرن» مشيدان «برجل لطيف جدا كان يريد ادخال البسمة والضحكة الى قلوب الجميع والمساعدة بكل الوسائل المتاحة له».

ولم تتضح أسباب وفاة الممثل الا انه كان يعاني من الاكتئاب على ما جاء في الرسالة.

وجاء في الرسالة ايضا «الاكتئاب والانتحار هما مشكلتان خطرتان جدا. لا نعرف أبدا المعركة التي يشنها كل شخص في داخله. كونوا لطيفين حيال بعضكم البعض».

ودخل تروير الى المستشفى في الفترة الأخيرة لأسباب مجهولة. وقبل سنة دخل المستشفى أيضا وتحدث يومها عن مشاكل مع الكحول.

وكان الممثل القزم البالغ طوله 81 سنتمترا، حقق شهرة عالمية بتمثيله دور الشريك «المستنسخ والمصغر» للشرير «دكتور إيفل» في الجزء الاول من سلسلة أفلام اوستن باورز «اوستن باورز: ذي سباي هو شاغد مي» وشارك أيضا في الجزء التالي من السلسلة الشهيرة.

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