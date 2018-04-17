وفاة الساحر الأمريكي "هاري أندرسون".. عن عمر يناهز 65 سنة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

توفي الساحر الأمريكي "هاري أندرسون"، المعروف لدى جماهيره بدور القاضي "هاري ستون" ، يوم الاثنين 16 أبريل/ نيسان في منزله بـ "آشفيل" بولاية "نورث كارولينا"، عن سن ناهز الخامسة والستين، وفق nbc news.

نبذة عن حياة الساحر "أندرسون":

حصل "أندرسون"، الذي ولد في نيوبورك بولاية "أركنساس"، على ثلاثة ترشيحات لـجائزة Emmy عن دوره سنة 1984، بعد تقمصه هذا الدور، انتقل إلى العزف وقدم الشخصية الفخرية في Dave's World، والتي كانت مبنية أساسا على الفكاهة، لمدة أربعة مواسم حتى عام 1997.

موضوع ذو صلة: كيف يعرف الساحر أو العراف اسمك ومعلومات عنك وعن مستقبلك؟

ولعب أدوارا أخرى شكلت أهم رصيده التلفزيوني ومنها، (30 روك ، ساترداي نايت لايف ، وكوميديا ​​بانغ)، كما قدم أندرسون العديد من العروض المبهرة في برنامج "Tonight Show"، وفي عام 2005 افتتح ملهى ليلي واستمر في تقديم العروض الفردية، ثم طور أداءه ليصل إلى مسرح "نيو أورليانز"..



اقرأ أيضا:

"ساحر" يحول رجل فقير مصري الى ثري في دقائق!