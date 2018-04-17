"مشروب خاص" و "مصور ديانا".. على شرف زفاف الأمير هاري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



يبدو أن ترتيبات زفاف الأمير "هاري" التاريخي جارية على قدم وساق، وتم التفكير في إضفاء الكثير من الحماس والتشويق لهذا الحفل، حيث أعلن مؤخرا في الإعلام البريطاني أنه يمكن لمحبي الأسرة المالكة في بريطانيا المولعين بالجعة (البيرة) أن يحتفلوا بيوم زفاف الأمير "هاري" و "ميغان ماركل" بنوع خاص من البيرة لأول مرة..

هذا المشروب الجديد الذي سيطلق عليه (زفاف هاري وميجان في ويندسور)، هو صنع خصيصا لإضفاء لمحة من الطعم الأمريكي على المذاق البريطاني التقليدي للبيرة، وذلك على شرف العروس الأمريكية "ميغان" التي ستزف للأمير في قلعة "ويندسور" التاريخية مقر إقامة الملكة إليزابيث، وفق موقع (CBC)..





في ذات السياق، أعلن مكتب الأمير البريطانى "هاري" أنه اختار هو وخطيبته الأمريكية "ميغان ماركل" مصور الموضة المقيم فى نيويورك "أليكسى لوبوميرسكي" ليكون مصور حفل زفافهما الشهر المقبل، وكان نفس المصور الذي التقط صور حفل خطبة "هاري" و "ميغان"..

الجدير بالذكر، أنه كان مساعدا لـ "ماريو تيستينو"، والذي اشتهر بالصور التي التقطها للأميرة الراحلة ديانا والدة هاري.. وقال "لوبوميرسكي" فى بيان له "لا يمكننى وصف سعادتى ولا يمكننى أن أحظى بشرف أكبر من تصوير هذا الحدث التاريخي"..

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