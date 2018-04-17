"المغنية الملتحية" تكشف عن مرضها الخطير..

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة -



من الغريب أن ترى شخصية عامة بشكل يثير الدهشة.. فماذا لو رأيت إمرأة ملتحية تغني فوق المسرح؟! هذه المغنية الملقبة بـ "كونشيتا فورست"، هي متحولة جنسيا، أصبحت مع الوقت أيقونة للدفاع عن حقوق المثليين بعد فوزها في مسابقة "يوروفيجن" الغنائية في 2014، تؤكد بعض الأخبار أنها مصابة بفيروس نقص المناعة أي مرض "الإيدز"، وفق موقع "يورونيوز"..

وفي التفاصيل، قالت المغنية التي تبلغ من العمر 29 عاما على حسابها مساء يوم الأحد الماضي، أنها شخصت بالإصابة بفيروس (إتش.آي.في) منذ سنوات"، وقالت "فورست"، واسمها الحقيقي هو "توم نويفيرت"، على إنستغرام لمتابعيها الذين يقترب عددهم من 300 ألف متابع، إنها اضطرت للإعلان عن إصابتها بالفيروس بسبب تهديد حبيب سابق لها..

وقالت "فورست" في حقيقة الأمر لا يهم الناس، لكن حبيبي السابق يهددني بكشف هذه المعلومة الشخصية على الملأ، ولن أعطي لأي أحد الحق في إخافتي أو التأثير على حياتي"، وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن أكثر من 70 مليون شخص على مستوى العالم أصيبوا بالفيروس المسبب للإيدز وتوفي 35 مليونا منذ تفشيه في الثمانينات..

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