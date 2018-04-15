نجمة إنستغرام فقدت بصرها بسبب سعيها لتغيير لون عينها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



أصيبت نجمة الإنستغرام "نادين برونا" بالعمى الجزئي بعد إجرائها عملية جراحية لتغيير لون عينيها من العسلي إلى الرمادي الفاتح.



عانت برونا على الفور من مشاكل خطيرة جراء العملية الفاشلة وظلت رؤيتها ضبابية بشكل مستمر نتيجة الضغط على عصبها البصري بسبب زرع السيليكون، وكانت عيناها حمراوين وشديدتي الألم لعدة أشهر.

فقد خسرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 32 عاماً % 80 من بصرها في عينها اليمنى و%50 من عينها اليسرى بعد عملية وضع غرسات سيليكون فاشلة من أجل تغيير لون عينيها.





تعيش برونا في ميامي، وهي أرجنتينية الأصل، لكنها سافرت إلى بوغوتا عاصمة كولومبيا لإجراء الجراحة، لأنه غير مسموح بها في الولايات المتحدة الأمريكية وكلفتها حوالى 3000 دولار ليتم زرع السيليكون في عينيها، وهو سعر مخفض عرض عليها بشرط أن تقوم بنشر دعاية للامر على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك حسب ما صدر من صحيفة The Sun.

وكانت نادين وأختها التوأم دانا، قد قامتا بتأسيس مسيرتهما المهنية على الإنستغرام حيث تتشاركان الصور الخاصة بالإجراءات التجميلية التي خضعتا لها.

ويقوم التوأم بانتظام بعمليات جراحية يتم الدفع عليها، بحيث تعرضان هذه الممارسات الطبية للدعاية على حساباتهما بالانستغرام، التي يوجد عليها اكثر من مليون متابع ومشترك.

قالت برونا: "بعد الجراحة شعرت بكآبة شديدة، لأنني وثقت في الشخص الخطأ. نعم أنا قوية وشجاعة جدًا، ولكني كنت غبية جدًا مع هذه التجربة".

و : "الآن أرى كما لو أني امرأة عجوز في التسعين، لكني آمل أن أتمكن من الحفاظ على المياه الزرقاء تحت السيطرة"

رغم ذلك فهي مستمرة في العمليات والشهرة والكسب من وراء ذلك، حيث قالت: "في الشهر القادم، سأجري جراحة لخفض ثديي لأنني فقدت الكثير من وزني هذا العام، وهو أمر يجب أن أقوم به" وسوف تعرض كل ذلك بالطبع على الإنستغرام.

للمزيد:

جيم كاري يواجه الاكتئاب في فيلم "دارك كرايمز"

"كيفن سميث" يدعو أسطورة الكوميديا "ستان لي" للعيش برفقته