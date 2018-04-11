"كيفن سميث" يدعو أسطورة الكوميديا "ستان لي" للعيش برفقته

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة

دعا صانع وكاتب الأفلام المحبوب "كيفن سميث"، عملاق هوليود وأيقونة الكوميديا "ستان لي" للعيش معه في الوقت الذي انطلقت فيه مزاعم حول إساءة معاملته في دار رعاية المسنين، هذا الرجل ربما كان ضحية لأفراد من أقاربه أساؤوا استغلال ثروته الشخصية، مما أدى به ربما للإفلاس، وبالتالي العيش في دار لكبار السن.. لكن مؤخرا حامت بعض الأخبار حول إساءة معاملته..

ونتيجة لهذه الأخبار التي تداولتها وسائل الاعلام الأمريكية، دار الحديث حول الشخصيات المهددة بفقدان تروثها، "لي" هو الرجل الذي ارتبط اسمه بالرجل العنكبوت، الذي ابدع في خلق هذه الشخصية، هذا الرجل الأسطورة أصبح محور هذه الإدعاءات الصادمة، بعد وفاة زوجته "جوان لي" عام 1995..







وفي ظل هذه الأزمة التي تعيشها هذه الأسطورة، تزايد عدد المحبين الذين قدموا رغبتهم في مد يد المساعدة، وكان صانع الأفلام "كيفن" أول من قدم دعما مباشرا لـ "لي"، في هذا الصدد، قال المخرج والكاتب في تغريدة له على تويتر، إنه سعيد بتقديم المساعدة، كما أنه أكد أن الجميع يمكن أن يسقط في أزمة مماثلة، لذلك من الواجب تقديم الدعم في مثل هذه الحالات..





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